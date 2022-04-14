Riecoin (RIC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Riecoin (RIC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Riecoin (RIC) Informasjon Riecoin is a peer to peer digital currency released in 2014. It takes inspiration from the historical Spesmilo and Stelo world currencies projects, and is based on Bitcoin, which can be seen as their spiritual successor as a world and borderless currency. Riecoin follows in their footsteps into becoming one as well, and notably supports and concretizes the idea that the gigantic mining resources can also serve scientific research, thus power a world currency of greater value for the society. Offisiell nettside: https://riecoin.xyz/ Teknisk dokument: https://riecoin.xyz/Whitepaper Kjøp RIC nå!

Riecoin (RIC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Riecoin (RIC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 410.00K $ 410.00K $ 410.00K Total forsyning: $ 84.00M $ 84.00M $ 84.00M Sirkulerende forsyning: $ 70.28M $ 70.28M $ 70.28M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 490.06K $ 490.06K $ 490.06K All-time high: $ 0.56919 $ 0.56919 $ 0.56919 All-Time Low: $ 0.0003386 $ 0.0003386 $ 0.0003386 Nåværende pris: $ 0.00583393 $ 0.00583393 $ 0.00583393 Lær mer om Riecoin (RIC) pris

Riecoin (RIC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Riecoin (RIC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RIC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RIC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RICs tokenomics, kan du utforske RIC tokenets livepris!

