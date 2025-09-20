Ridges AI (SN62) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 21.28 $ 21.28 $ 21.28 24 timer lav $ 23.76 $ 23.76 $ 23.76 24 timer høy 24 timer lav $ 21.28$ 21.28 $ 21.28 24 timer høy $ 23.76$ 23.76 $ 23.76 All Time High $ 33.37$ 33.37 $ 33.37 Laveste pris $ 1.42$ 1.42 $ 1.42 Prisendring (1H) -0.03% Prisendring (1D) -6.53% Prisendring (7D) -24.05% Prisendring (7D) -24.05%

Ridges AI (SN62) sanntidsprisen er $21.9. I løpet av de siste 24 timene har SN62 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 21.28 og et toppnivå på $ 23.76, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SN62 er $ 33.37, mens den rekordlave prisen er $ 1.42.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SN62 endret seg med -0.03% i løpet av den siste timen, -6.53% over 24 timer og -24.05% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Ridges AI (SN62) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 58.41M$ 58.41M $ 58.41M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 58.41M$ 58.41M $ 58.41M Opplagsforsyning 2.67M 2.67M 2.67M Total forsyning 2,670,257.830718167 2,670,257.830718167 2,670,257.830718167

Nåværende markedsverdi på Ridges AI er $ 58.41M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SN62 er 2.67M, med en total tilgang på 2670257.830718167. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 58.41M.