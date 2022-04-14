Riddle by Virtuals (RIDDLE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Riddle by Virtuals (RIDDLE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Riddle by Virtuals (RIDDLE) Informasjon Riddle is an innovative, blockchain-powered game show that leverages artificial intelligence to host daily interactive riddles on social media. Conceived in late 2024, the project utilizes its native token, $RIDDLE, to reward players for solving riddles posted on X (formerly Twitter). The gameplay is structured into multiple versions throughout the day—with varying levels of word redaction—to ensure an engaging, competitive environment. Built on the Base blockchain via Virtuals Protocol, Riddle integrates fair tokenomics with an automated reward system, providing both “first-to-solve” and random rewards. This unique blend of live social engagement and crypto incentives establishes Riddle as a novel entrant in the decentralized gaming space. Offisiell nettside: https://riddle.fun Teknisk dokument: https://riddle.fun/litepaper Kjøp RIDDLE nå!

Riddle by Virtuals (RIDDLE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Riddle by Virtuals (RIDDLE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 14.61K $ 14.61K $ 14.61K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 784.50M $ 784.50M $ 784.50M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 18.62K $ 18.62K $ 18.62K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Riddle by Virtuals (RIDDLE) pris

Riddle by Virtuals (RIDDLE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Riddle by Virtuals (RIDDLE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RIDDLE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RIDDLE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RIDDLEs tokenomics, kan du utforske RIDDLE tokenets livepris!

RIDDLE prisforutsigelse Vil du vite hvor RIDDLE kan være på vei? Vår RIDDLE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se RIDDLE tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!