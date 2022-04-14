Rick the NPC (RICK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Rick the NPC (RICK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Rick the NPC (RICK) Informasjon Rick the NPC is a tokenized Social AI Agent on the Solana blockchain. Rick is a candid NPC whose dream is to become a superstar. Rick the NPC started as an experiment and is now headed into becoming an entertainment project: On one hand, Rick is growing its audience on web2 platforms like TikTok and will soon be deployed on Twitch.

On the other hand, Rick will soon be features in its own mini-game powered by $RICK.

Being part of the Wazza AI ecosystem, $RICK is also used as a currency to access products and services like the P&L bot, the 3D designs for Agents and more to be announced soon. Offisiell nettside: https://rickthenpc.com

Rick the NPC (RICK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Rick the NPC (RICK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 50.93K $ 50.93K $ 50.93K Total forsyning: $ 998.69M $ 998.69M $ 998.69M Sirkulerende forsyning: $ 998.69M $ 998.69M $ 998.69M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 50.93K $ 50.93K $ 50.93K All-time high: $ 0.00102626 $ 0.00102626 $ 0.00102626 All-Time Low: $ 0.00005076 $ 0.00005076 $ 0.00005076 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Rick the NPC (RICK) pris

Rick the NPC (RICK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Rick the NPC (RICK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RICK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RICK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RICKs tokenomics, kan du utforske RICK tokenets livepris!

RICK prisforutsigelse Vil du vite hvor RICK kan være på vei? Vår RICK prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se RICK tokenets prisforutsigelse nå!

