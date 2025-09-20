Rick the NPC (RICK) Prisinformasjon (USD)

Rick the NPC (RICK) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har RICK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RICK er $ 0.00102626, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RICK endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, -1.64% over 24 timer og -11.60% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Rick the NPC (RICK) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Rick the NPC er $ 54.04K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RICK er 998.69M, med en total tilgang på 998690349.575327. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 54.04K.