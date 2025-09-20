RICH on SOL (RICH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00234011$ 0.00234011 $ 0.00234011 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.13% Prisendring (1D) -1.94% Prisendring (7D) -9.07% Prisendring (7D) -9.07%

RICH on SOL (RICH) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har RICH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RICH er $ 0.00234011, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RICH endret seg med +0.13% i løpet av den siste timen, -1.94% over 24 timer og -9.07% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

RICH on SOL (RICH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 34.73K$ 34.73K $ 34.73K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 34.73K$ 34.73K $ 34.73K Opplagsforsyning 902.37M 902.37M 902.37M Total forsyning 902,366,305.0 902,366,305.0 902,366,305.0

Nåværende markedsverdi på RICH on SOL er $ 34.73K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RICH er 902.37M, med en total tilgang på 902366305.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 34.73K.