Ribbit on Base pris i dag

Sanntids Ribbit on Base (RIBBIT) pris i dag er $ 0.00001936, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende RIBBIT til USD konverteringssats er $ 0.00001936 per RIBBIT.

Ribbit on Base rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 19,361.89, med en sirkulerende forsyning på 1.00B RIBBIT. I løpet av de siste 24 timene RIBBIT har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00050938, mens tidenes laveste notering var $ 0.00001566.

Kortsiktig har RIBBIT beveget seg -- i løpet av den siste timen og 0.00% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Ribbit on Base (RIBBIT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 19.36K$ 19.36K $ 19.36K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 19.36K$ 19.36K $ 19.36K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Ribbit on Base er $ 19.36K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RIBBIT er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 19.36K.