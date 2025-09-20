Rhun Capital (RHUN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00486932$ 0.00486932 $ 0.00486932 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.49% Prisendring (7D) -3.65% Prisendring (7D) -3.65%

Rhun Capital (RHUN) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har RHUN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RHUN er $ 0.00486932, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RHUN endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.49% over 24 timer og -3.65% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Rhun Capital (RHUN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 20.50K$ 20.50K $ 20.50K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 21.25K$ 21.25K $ 21.25K Opplagsforsyning 964.89M 964.89M 964.89M Total forsyning 999,949,257.950988 999,949,257.950988 999,949,257.950988

Nåværende markedsverdi på Rhun Capital er $ 20.50K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RHUN er 964.89M, med en total tilgang på 999949257.950988. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 21.25K.