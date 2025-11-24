Rhetor pris i dag

Sanntids Rhetor (RT) pris i dag er $ 0.00619958, med en 0.53% endring de siste 24 timene. Nåværende RT til USD konverteringssats er $ 0.00619958 per RT.

Rhetor rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 6,198,887, med en sirkulerende forsyning på 1000.00M RT. I løpet av de siste 24 timene RT har den blitt handlet mellom $ 0.00601666(laveste) og $ 0.00623828 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.02402558, mens tidenes laveste notering var $ 0.00601666.

Kortsiktig har RT beveget seg -0.08% i løpet av den siste timen og -28.79% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Rhetor (RT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 6.20M$ 6.20M $ 6.20M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.20M$ 6.20M $ 6.20M Opplagsforsyning 1000.00M 1000.00M 1000.00M Total forsyning 999,999,499.88207 999,999,499.88207 999,999,499.88207

Nåværende markedsverdi på Rhetor er $ 6.20M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RT er 1000.00M, med en total tilgang på 999999499.88207. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.20M.