Dagens rexbt by Virtuals livepris er 0.00005498 USD. Spor prisoppdateringer for REXBT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk REXBT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

rexbt by Virtuals Pris (REXBT)

1 REXBT til USD livepris:

--
----
-2.60%1D
rexbt by Virtuals (REXBT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:57:37 (UTC+8)

rexbt by Virtuals (REXBT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

-0.84%

-3.51%

-4.79%

-4.79%

rexbt by Virtuals (REXBT) sanntidsprisen er $0.00005498. I løpet av de siste 24 timene har REXBT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00005509 og et toppnivå på $ 0.00005698, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til REXBT er $ 0.00419595, mens den rekordlave prisen er $ 0.00004097.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har REXBT endret seg med -0.84% i løpet av den siste timen, -3.51% over 24 timer og -4.79% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

rexbt by Virtuals (REXBT) Markedsinformasjon

--
----

Nåværende markedsverdi på rexbt by Virtuals er $ 55.09K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på REXBT er 999.97M, med en total tilgang på 999972482.759714. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 55.09K.

rexbt by Virtuals (REXBT) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på rexbt by Virtuals til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på rexbt by Virtuals til USD ble $ +0.0000086521.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på rexbt by Virtuals til USD ble $ -0.0000037438.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på rexbt by Virtuals til USD ble $ -0.00009354082626605874.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-3.51%
30 dager$ +0.0000086521+15.74%
60 dager$ -0.0000037438-6.80%
90 dager$ -0.00009354082626605874-62.98%

Hva er rexbt by Virtuals (REXBT)

Your redacted blockchain buddy REXBT is an AI Agent platform built on Solana, designed to provide holders with rapid and actionable analysis of new tokens, market trends, and project updates using on-chain data and diverse sources. It streamlines the token research process, empowering users to make informed investment decisions with ease. REXBT aims to democratize access to sophisticated market analysis tools, making them available to both novice and experienced investors alike.

rexbt by Virtuals (REXBT) Ressurs

rexbt by Virtuals Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil rexbt by Virtuals (REXBT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine rexbt by Virtuals (REXBT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for rexbt by Virtuals.

REXBT til lokale valutaer

rexbt by Virtuals (REXBT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak rexbt by Virtuals (REXBT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om REXBT tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om rexbt by Virtuals (REXBT)

Hvor mye er rexbt by Virtuals (REXBT) verdt i dag?
Live REXBT prisen i USD er 0.00005498 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende REXBT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på REXBT til USD er $ 0.00005498. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for rexbt by Virtuals?
Markedsverdien for REXBT er $ 55.09K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av REXBT?
Den sirkulerende forsyningen av REXBT er 999.97M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forREXBT ?
REXBT oppnådde en ATH-pris på 0.00419595 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på REXBT?
REXBT så en ATL-pris på 0.00004097 USD.
Hva er handelsvolumet til REXBT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for REXBT er -- USD.
Vil REXBT gå høyere i år?
REXBT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut REXBT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:57:37 (UTC+8)

rexbt by Virtuals (REXBT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

