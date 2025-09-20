rexbt by Virtuals (REXBT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00005509 24 timer høy $ 0.00005698 All Time High $ 0.00419595 Laveste pris $ 0.00004097 Prisendring (1H) -0.84% Prisendring (1D) -3.51% Prisendring (7D) -4.79%

rexbt by Virtuals (REXBT) sanntidsprisen er $0.00005498. I løpet av de siste 24 timene har REXBT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00005509 og et toppnivå på $ 0.00005698, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til REXBT er $ 0.00419595, mens den rekordlave prisen er $ 0.00004097.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har REXBT endret seg med -0.84% i løpet av den siste timen, -3.51% over 24 timer og -4.79% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

rexbt by Virtuals (REXBT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 55.09K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 55.09K Opplagsforsyning 999.97M Total forsyning 999,972,482.759714

Nåværende markedsverdi på rexbt by Virtuals er $ 55.09K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på REXBT er 999.97M, med en total tilgang på 999972482.759714. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 55.09K.