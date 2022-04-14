Revolt 2 Earn (RVLT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Revolt 2 Earn (RVLT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Revolt 2 Earn (RVLT) Informasjon (RVLT) is CULT DAOs first ecosystem token, and has been built on the Polygon network as a Polygon POS token with 0.4% taxation. Whereas CULT works to fund protocols furthering decentralization, RVLT seeks to support The Many individuals who are working towards the same goal. Each month 490 stakers (+10 consistent NFT owners) are picked randomly from all RVLT stakers (uRVLT owners). These 500 have the job of approving or disapproving submissions by the users of the actions they have taken to help the CULT ecosystem, and support the revolution. This could be as simple as stickering, leafleting, shilling or civil disobedience. This protocol exists to allow The Many to not have to rely on wage labour fully, or in part and to fill the gap and pay users to further the cause of decentralization and the CULT ecosystem Offisiell nettside: https://revolt.cultdao.io/ Kjøp RVLT nå!

Revolt 2 Earn (RVLT) Tokenomics og prisanalyse
Markedsverdi: $ 779.71K
Total forsyning: $ 65.42T
Sirkulerende forsyning: $ 65.07T
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 783.94K

Revolt 2 Earn (RVLT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Revolt 2 Earn (RVLT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RVLT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RVLT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RVLTs tokenomics, kan du utforske RVLT tokenets livepris!

RVLT prisforutsigelse Vil du vite hvor RVLT kan være på vei? Vår RVLT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se RVLT tokenets prisforutsigelse nå!

