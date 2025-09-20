Revolt 2 Earn Pris (RVLT)
-1.32%
+5.19%
+5.19%
Revolt 2 Earn (RVLT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har RVLT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RVLT er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RVLT endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.32% over 24 timer og +5.19% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på Revolt 2 Earn er $ 779.71K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RVLT er 65.07T, med en total tilgang på 65424725966677.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 783.94K.
I løpet av i dag er prisendringen på Revolt 2 Earn til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Revolt 2 Earn til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Revolt 2 Earn til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Revolt 2 Earn til USD ble $ 0.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ 0
|-1.32%
|30 dager
|$ 0
|-5.60%
|60 dager
|$ 0
|-23.70%
|90 dager
|$ 0
|--
(RVLT) is CULT DAOs first ecosystem token, and has been built on the Polygon network as a Polygon POS token with 0.4% taxation. Whereas CULT works to fund protocols furthering decentralization, RVLT seeks to support The Many individuals who are working towards the same goal. Each month 490 stakers (+10 consistent NFT owners) are picked randomly from all RVLT stakers (uRVLT owners). These 500 have the job of approving or disapproving submissions by the users of the actions they have taken to help the CULT ecosystem, and support the revolution. This could be as simple as stickering, leafleting, shilling or civil disobedience. This protocol exists to allow The Many to not have to rely on wage labour fully, or in part and to fill the gap and pay users to further the cause of decentralization and the CULT ecosystem
