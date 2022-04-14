Revest Finance (RVST) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Revest Finance (RVST), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Revest Finance (RVST) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Revest Finance (RVST), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 522.55K $ 522.55K $ 522.55K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 91.36M $ 91.36M $ 91.36M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 571.94K $ 571.94K $ 571.94K All-time high: $ 0.534352 $ 0.534352 $ 0.534352 All-Time Low: $ 0.00322057 $ 0.00322057 $ 0.00322057 Nåværende pris: $ 0.00571942 $ 0.00571942 $ 0.00571942 Lær mer om Revest Finance (RVST) pris

Revest Finance (RVST) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Revest Finance (RVST) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RVST tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RVST tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RVSTs tokenomics, kan du utforske RVST tokenets livepris!

