Revest Finance (RVST) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00620669 $ 0.00620669 $ 0.00620669 24 timer lav $ 0.00636947 $ 0.00636947 $ 0.00636947 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00620669$ 0.00620669 $ 0.00620669 24 timer høy $ 0.00636947$ 0.00636947 $ 0.00636947 All Time High $ 0.534352$ 0.534352 $ 0.534352 Laveste pris $ 0.00322057$ 0.00322057 $ 0.00322057 Prisendring (1H) -0.01% Prisendring (1D) -1.93% Prisendring (7D) -7.84% Prisendring (7D) -7.84%

Revest Finance (RVST) sanntidsprisen er $0.00623009. I løpet av de siste 24 timene har RVST blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00620669 og et toppnivå på $ 0.00636947, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RVST er $ 0.534352, mens den rekordlave prisen er $ 0.00322057.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RVST endret seg med -0.01% i løpet av den siste timen, -1.93% over 24 timer og -7.84% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Revest Finance (RVST) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 569.19K$ 569.19K $ 569.19K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 623.01K$ 623.01K $ 623.01K Opplagsforsyning 91.36M 91.36M 91.36M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Revest Finance er $ 569.19K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RVST er 91.36M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 623.01K.