Revenue Coin (RVC) Informasjon Revenue Coin (RVC) holders fund high-tech companies to scale marketing, sales, and social activities. Startups receiving funding allocate a % of revenues to the systematic purchase of RVC from the market, reducing supply and increasing its valuation. Revenue Coin is a deflationary token, and its quantity is fixed in a smart contract. RVC supply on the market will decrease due to monthly buyback and burning of tokens. Companies from the Revenue Capital ecosystem are obliged to allocate up to 10% of their revenues to this end. In addition, the temporary blocking of RVC held by the team and the largest investors will protect it against sudden price falls. Revenue Coin (RVC) is a revenue token. The settlement between Revenue Capital - the issuer of tokens - and you as an investor takes place by buying and burning tokens. Both burning (reduction of supply) and purchase of tokens from exchanges will increase the RVC value systematically over time. Offisiell nettside: https://revenuecoin.io/ Kjøp RVC nå!

Revenue Coin (RVC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Revenue Coin (RVC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 428.27K $ 428.27K $ 428.27K Total forsyning: $ 1.73B $ 1.73B $ 1.73B Sirkulerende forsyning: $ 862.44M $ 862.44M $ 862.44M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 858.83K $ 858.83K $ 858.83K All-time high: $ 0.04277222 $ 0.04277222 $ 0.04277222 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00049632 $ 0.00049632 $ 0.00049632 Lær mer om Revenue Coin (RVC) pris

Revenue Coin (RVC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Revenue Coin (RVC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RVC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RVC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RVCs tokenomics, kan du utforske RVC tokenets livepris!

