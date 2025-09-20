Revenant (GAMEFI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 3.24$ 3.24 $ 3.24 Laveste pris $ 0.01089769$ 0.01089769 $ 0.01089769 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +10.30% Prisendring (7D) +10.30%

Revenant (GAMEFI) sanntidsprisen er $0.01498869. I løpet av de siste 24 timene har GAMEFI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GAMEFI er $ 3.24, mens den rekordlave prisen er $ 0.01089769.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GAMEFI endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +10.30% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Revenant (GAMEFI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 30.93K$ 30.93K $ 30.93K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 44.97K$ 44.97K $ 44.97K Opplagsforsyning 2.06M 2.06M 2.06M Total forsyning 3,000,000.0 3,000,000.0 3,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Revenant er $ 30.93K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GAMEFI er 2.06M, med en total tilgang på 3000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 44.97K.