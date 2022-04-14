Revain (REV) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Revain (REV), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Revain (REV) Informasjon Revain is one of the new alternative currencies to be introduced in the already hyper crypto market. Revain is an unbiased review platform built on blockchain technology, which allows users to stay highly motivated. With the platform being a new generation feedback platform build on the blockchain technology, the platform aims to reinvent the review industry. Obviously, it’s an industry that needs a change – this booming industry has been fraught with peril and fraud as malicious users relentlessly write fake reviews. Also, a five star review on TripAdvisor, Yelp, and similar ratings websites can change the course of a business. The platform is led by Rinat Arslanov as the CEO. He is an entrepreneur with 10+ years in business, venture capital, and blockchain experience. Other key members of the team include Sergey Potekhin, who leads the development and blockchain design of Revain and holds the position of CEO of the Technology area; as well as developer Sergey Omilyanchuk, who is responsible for server and application architecture. In 2018 the team plans to launch the RVN token in quarter 3 and release gaming reviews in quarter 4. Revain is a marketing platform in the form of a Yelp-like online review platform. Businesses incentivize users to leave public feedback that’s posted to Revain’s digital ledger on the Ethereum blockchain. Offisiell nettside: https://revain.org/ Teknisk dokument: <!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}-->https://revain.org/pdf/EN_white_paper.pdf Kjøp REV nå!

Revain (REV) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Revain (REV), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.33M $ 2.33M $ 2.33M Total forsyning: $ 185.06B $ 185.06B $ 185.06B Sirkulerende forsyning: $ 184.55B $ 184.55B $ 184.55B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.33M $ 2.33M $ 2.33M All-time high: $ 3.85 $ 3.85 $ 3.85 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Revain (REV) pris

Revain (REV) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Revain (REV) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet REV tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange REV tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår REVs tokenomics, kan du utforske REV tokenets livepris!

