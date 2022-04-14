REV3AL (REV3L) tokenomics Oppdag viktig innsikt i REV3AL (REV3L), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

REV3AL (REV3L) Informasjon REV3AL is a digital copyright protection and anti-counterfeit solution for artists, creators and Intellectual Property owners in the digital and physical ecosystems. REV3AL allows any user (creator, collector, or marketplace) to verify the authenticity and originality of their collection. REV3AL also preserves the value of original pieces by facilitating verification and flexible digital asset ownership models. Offisiell nettside: https://rev3al.io Kjøp REV3L nå!

REV3AL (REV3L) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for REV3AL (REV3L), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 95.09K $ 95.09K $ 95.09K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 417.49M $ 417.49M $ 417.49M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 227.77K $ 227.77K $ 227.77K All-time high: $ 0.139958 $ 0.139958 $ 0.139958 All-Time Low: $ 0.00009577 $ 0.00009577 $ 0.00009577 Nåværende pris: $ 0.00022643 $ 0.00022643 $ 0.00022643 Lær mer om REV3AL (REV3L) pris

REV3AL (REV3L) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak REV3AL (REV3L) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet REV3L tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange REV3L tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår REV3Ls tokenomics, kan du utforske REV3L tokenets livepris!

