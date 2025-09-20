REV3AL (REV3L) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00022058 $ 0.00022058 $ 0.00022058 24 timer lav $ 0.00022443 $ 0.00022443 $ 0.00022443 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00022058$ 0.00022058 $ 0.00022058 24 timer høy $ 0.00022443$ 0.00022443 $ 0.00022443 All Time High $ 0.139958$ 0.139958 $ 0.139958 Laveste pris $ 0.00009577$ 0.00009577 $ 0.00009577 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.37% Prisendring (7D) +3.85% Prisendring (7D) +3.85%

REV3AL (REV3L) sanntidsprisen er $0.00022272. I løpet av de siste 24 timene har REV3L blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00022058 og et toppnivå på $ 0.00022443, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til REV3L er $ 0.139958, mens den rekordlave prisen er $ 0.00009577.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har REV3L endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.37% over 24 timer og +3.85% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

REV3AL (REV3L) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 92.99K$ 92.99K $ 92.99K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 222.72K$ 222.72K $ 222.72K Opplagsforsyning 417.49M 417.49M 417.49M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på REV3AL er $ 92.99K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på REV3L er 417.49M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 222.72K.