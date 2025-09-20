Dagens REV3AL livepris er 0.00022272 USD. Spor prisoppdateringer for REV3L til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk REV3L pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens REV3AL livepris er 0.00022272 USD. Spor prisoppdateringer for REV3L til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk REV3L pristrenden enkelt hos MEXC nå.

REV3AL Pris (REV3L)

1 REV3L til USD livepris:

$0.00022272
$0.00022272$0.00022272
-0.20%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter.
USD
REV3AL (REV3L) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:45:17 (UTC+8)

REV3AL (REV3L) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00022058
$ 0.00022058$ 0.00022058
24 timer lav
$ 0.00022443
$ 0.00022443$ 0.00022443
24 timer høy

$ 0.00022058
$ 0.00022058$ 0.00022058

$ 0.00022443
$ 0.00022443$ 0.00022443

$ 0.139958
$ 0.139958$ 0.139958

$ 0.00009577
$ 0.00009577$ 0.00009577

--

-0.37%

+3.85%

+3.85%

REV3AL (REV3L) sanntidsprisen er $0.00022272. I løpet av de siste 24 timene har REV3L blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00022058 og et toppnivå på $ 0.00022443, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til REV3L er $ 0.139958, mens den rekordlave prisen er $ 0.00009577.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har REV3L endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.37% over 24 timer og +3.85% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

REV3AL (REV3L) Markedsinformasjon

$ 92.99K
$ 92.99K$ 92.99K

--
----

$ 222.72K
$ 222.72K$ 222.72K

417.49M
417.49M 417.49M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på REV3AL er $ 92.99K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på REV3L er 417.49M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 222.72K.

REV3AL (REV3L) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på REV3AL til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på REV3AL til USD ble $ +0.0000072084.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på REV3AL til USD ble $ -0.0000565699.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på REV3AL til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.37%
30 dager$ +0.0000072084+3.24%
60 dager$ -0.0000565699-25.39%
90 dager$ 0--

Hva er REV3AL (REV3L)

REV3AL is a digital copyright protection and anti-counterfeit solution for artists, creators and Intellectual Property owners in the digital and physical ecosystems. REV3AL allows any user (creator, collector, or marketplace) to verify the authenticity and originality of their collection. REV3AL also preserves the value of original pieces by facilitating verification and flexible digital asset ownership models.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

REV3AL (REV3L) Ressurs

Offisiell nettside

REV3AL Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil REV3AL (REV3L) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine REV3AL (REV3L) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for REV3AL.

Sjekk REV3ALprisprognosen nå!

REV3L til lokale valutaer

REV3AL (REV3L) tokenomics

Å forstå tokenomics bak REV3AL (REV3L) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om REV3L tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om REV3AL (REV3L)

Hvor mye er REV3AL (REV3L) verdt i dag?
Live REV3L prisen i USD er 0.00022272 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende REV3L-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på REV3L til USD er $ 0.00022272. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for REV3AL?
Markedsverdien for REV3L er $ 92.99K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av REV3L?
Den sirkulerende forsyningen av REV3L er 417.49M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forREV3L ?
REV3L oppnådde en ATH-pris på 0.139958 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på REV3L?
REV3L så en ATL-pris på 0.00009577 USD.
Hva er handelsvolumet til REV3L?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for REV3L er -- USD.
Vil REV3L gå høyere i år?
REV3L kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut REV3L prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:45:17 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.