Return Finance Lido stETH (RFSTETH) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Return Finance Lido stETH (RFSTETH), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Return Finance Lido stETH (RFSTETH) Informasjon Return Finance is the first fully regulated cross-chain DeFi aggregator designed to unlock the earning potential of decentralized finance for retail users, businesses, and institutions. Our platform simplifies DeFi investing by providing a one-stop shop for accessing the best yield opportunities on stablecoins like USDC and EURC and soon altcoins such as BTC, ETH, and SOL. We provide access to the most prominent DeFi protocols, including MakerDAO, Aave, Compound, and Curve, all through a single secure gateway. Offisiell nettside: https://return.finance/ Teknisk dokument: https://docs.return.finance/ Kjøp RFSTETH nå!

Return Finance Lido stETH (RFSTETH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Return Finance Lido stETH (RFSTETH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.09 $ 1.09 $ 1.09 Total forsyning: $ 6.85 $ 6.85 $ 6.85 Sirkulerende forsyning: $ 6.85 $ 6.85 $ 6.85 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.09 $ 1.09 $ 1.09 All-time high: $ 0.187356 $ 0.187356 $ 0.187356 All-Time Low: $ 0.01883564 $ 0.01883564 $ 0.01883564 Nåværende pris: $ 0.159082 $ 0.159082 $ 0.159082 Lær mer om Return Finance Lido stETH (RFSTETH) pris

Return Finance Lido stETH (RFSTETH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Return Finance Lido stETH (RFSTETH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RFSTETH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RFSTETH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RFSTETHs tokenomics, kan du utforske RFSTETH tokenets livepris!

