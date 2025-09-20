Return Finance Lido stETH (RFSTETH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.169005 $ 0.169005 $ 0.169005 24 timer lav $ 0.170855 $ 0.170855 $ 0.170855 24 timer høy 24 timer lav $ 0.169005$ 0.169005 $ 0.169005 24 timer høy $ 0.170855$ 0.170855 $ 0.170855 All Time High $ 0.187356$ 0.187356 $ 0.187356 Laveste pris $ 0.01883564$ 0.01883564 $ 0.01883564 Prisendring (1H) +0.49% Prisendring (1D) -0.05% Prisendring (7D) -3.98% Prisendring (7D) -3.98%

Return Finance Lido stETH (RFSTETH) sanntidsprisen er $0.170929. I løpet av de siste 24 timene har RFSTETH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.169005 og et toppnivå på $ 0.170855, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RFSTETH er $ 0.187356, mens den rekordlave prisen er $ 0.01883564.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RFSTETH endret seg med +0.49% i løpet av den siste timen, -0.05% over 24 timer og -3.98% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Return Finance Lido stETH (RFSTETH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.17$ 1.17 $ 1.17 Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.17$ 1.17 $ 1.17 Opplagsforsyning 6.85 6.85 6.85 Total forsyning 6.853685675685387 6.853685675685387 6.853685675685387

Nåværende markedsverdi på Return Finance Lido stETH er $ 1.17, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RFSTETH er 6.85, med en total tilgang på 6.853685675685387. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.17.