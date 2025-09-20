Dagens Return Finance Lido stETH livepris er 0.170929 USD. Spor prisoppdateringer for RFSTETH til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk RFSTETH pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Return Finance Lido stETH livepris er 0.170929 USD. Spor prisoppdateringer for RFSTETH til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk RFSTETH pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Return Finance Lido stETH Pris (RFSTETH)

1 RFSTETH til USD livepris:

$0.170808
$0.170808$0.170808
0.00%1D
USD
Return Finance Lido stETH (RFSTETH) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 23:15:58 (UTC+8)

Return Finance Lido stETH (RFSTETH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.169005
$ 0.169005$ 0.169005
24 timer lav
$ 0.170855
$ 0.170855$ 0.170855
24 timer høy

$ 0.169005
$ 0.169005$ 0.169005

$ 0.170855
$ 0.170855$ 0.170855

$ 0.187356
$ 0.187356$ 0.187356

$ 0.01883564
$ 0.01883564$ 0.01883564

+0.49%

-0.05%

-3.98%

-3.98%

Return Finance Lido stETH (RFSTETH) sanntidsprisen er $0.170929. I løpet av de siste 24 timene har RFSTETH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.169005 og et toppnivå på $ 0.170855, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RFSTETH er $ 0.187356, mens den rekordlave prisen er $ 0.01883564.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RFSTETH endret seg med +0.49% i løpet av den siste timen, -0.05% over 24 timer og -3.98% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Return Finance Lido stETH (RFSTETH) Markedsinformasjon

$ 1.17
$ 1.17$ 1.17

--
----

$ 1.17
$ 1.17$ 1.17

6.85
6.85 6.85

6.853685675685387
6.853685675685387 6.853685675685387

Nåværende markedsverdi på Return Finance Lido stETH er $ 1.17, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RFSTETH er 6.85, med en total tilgang på 6.853685675685387. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.17.

Return Finance Lido stETH (RFSTETH) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Return Finance Lido stETH til USD ble $ -0.0001017575511354.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Return Finance Lido stETH til USD ble $ +0.0093100753.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Return Finance Lido stETH til USD ble $ +0.0411099970.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Return Finance Lido stETH til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0001017575511354-0.05%
30 dager$ +0.0093100753+5.45%
60 dager$ +0.0411099970+24.05%
90 dager$ 0--

Hva er Return Finance Lido stETH (RFSTETH)

Return Finance is the first fully regulated cross-chain DeFi aggregator designed to unlock the earning potential of decentralized finance for retail users, businesses, and institutions. Our platform simplifies DeFi investing by providing a one-stop shop for accessing the best yield opportunities on stablecoins like USDC and EURC and soon altcoins such as BTC, ETH, and SOL. We provide access to the most prominent DeFi protocols, including MakerDAO, Aave, Compound, and Curve, all through a single secure gateway.

Return Finance Lido stETH (RFSTETH) Ressurs

RFSTETH til lokale valutaer

Folk spør også: Andre spørsmål om Return Finance Lido stETH (RFSTETH)

Hvor mye er Return Finance Lido stETH (RFSTETH) verdt i dag?
Live RFSTETH prisen i USD er 0.170929 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende RFSTETH-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på RFSTETH til USD er $ 0.170929. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Return Finance Lido stETH?
Markedsverdien for RFSTETH er $ 1.17 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av RFSTETH?
Den sirkulerende forsyningen av RFSTETH er 6.85 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forRFSTETH ?
RFSTETH oppnådde en ATH-pris på 0.187356 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på RFSTETH?
RFSTETH så en ATL-pris på 0.01883564 USD.
Hva er handelsvolumet til RFSTETH?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for RFSTETH er -- USD.
Vil RFSTETH gå høyere i år?
RFSTETH kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut RFSTETH prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 23:15:58 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.