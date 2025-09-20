RetroCraft (RETRO) Prisinformasjon (USD)

RetroCraft (RETRO) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har RETRO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RETRO er $ 0.00622674, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RETRO endret seg med -0.30% i løpet av den siste timen, -2.75% over 24 timer og -9.26% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

RetroCraft (RETRO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 38.97K$ 38.97K $ 38.97K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 81.61K$ 81.61K $ 81.61K Opplagsforsyning 477.53M 477.53M 477.53M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på RetroCraft er $ 38.97K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RETRO er 477.53M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 81.61K.