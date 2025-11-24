RETRO KIDS pris i dag

Sanntids RETRO KIDS (RETRO) pris i dag er $ 0.00000533, med en 2.49% endring de siste 24 timene. Nåværende RETRO til USD konverteringssats er $ 0.00000533 per RETRO.

RETRO KIDS rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 5,328.88, med en sirkulerende forsyning på 999.85M RETRO. I løpet av de siste 24 timene RETRO har den blitt handlet mellom $ 0.00000517(laveste) og $ 0.00000535 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00028662, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000512.

Kortsiktig har RETRO beveget seg -- i løpet av den siste timen og -14.43% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

RETRO KIDS (RETRO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 5.33K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 5.33K Opplagsforsyning 999.85M Total forsyning 999,846,640.094576

