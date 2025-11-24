reterd pris i dag

Sanntids reterd (RETERD) pris i dag er $ 0.00005793, med en 5.35% endring de siste 24 timene. Nåværende RETERD til USD konverteringssats er $ 0.00005793 per RETERD.

reterd rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 57,952, med en sirkulerende forsyning på 999.74M RETERD. I løpet av de siste 24 timene RETERD har den blitt handlet mellom $ 0.00005452(laveste) og $ 0.00005898 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00098339, mens tidenes laveste notering var $ 0.00005032.

Kortsiktig har RETERD beveget seg -0.64% i løpet av den siste timen og -29.80% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

reterd (RETERD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 57.95K$ 57.95K $ 57.95K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 57.95K$ 57.95K $ 57.95K Opplagsforsyning 999.74M 999.74M 999.74M Total forsyning 999,736,267.110353 999,736,267.110353 999,736,267.110353

