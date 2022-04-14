Retard Finance (REFI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Retard Finance (REFI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Retard Finance (REFI) Informasjon Retarded Finance $ReFi is a community-driven meme token backed by its community of likeminded retards. We post memes and share the most absurd and entertaining finance news in our X community. We are constantly generating new content across X, TikTok and Reddit and will continue to do so with our unique and generative art that is circulating all over social media. We are building a retarded finance cult for the memes, and to spread awareness for how finance is retarded in reality if you narrow it down to the point, sometimes it just does not make sense. Offisiell nettside: https://x.com/i/communities/1910225626109186284 Kjøp REFI nå!

Retard Finance (REFI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Retard Finance (REFI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 48.40K $ 48.40K $ 48.40K Total forsyning: $ 999.49M $ 999.49M $ 999.49M Sirkulerende forsyning: $ 999.49M $ 999.49M $ 999.49M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 48.40K $ 48.40K $ 48.40K All-time high: $ 0.00050889 $ 0.00050889 $ 0.00050889 All-Time Low: $ 0.00003021 $ 0.00003021 $ 0.00003021 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Retard Finance (REFI) pris

Retard Finance (REFI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Retard Finance (REFI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet REFI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange REFI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår REFIs tokenomics, kan du utforske REFI tokenets livepris!

REFI prisforutsigelse Vil du vite hvor REFI kan være på vei? Vår REFI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se REFI tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!