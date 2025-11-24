RETARD AI pris i dag

Sanntids RETARD AI (RETARD) pris i dag er $ 0.00001147, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende RETARD til USD konverteringssats er $ 0.00001147 per RETARD.

RETARD AI rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 11,353.32, med en sirkulerende forsyning på 989.91M RETARD. I løpet av de siste 24 timene RETARD har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00182617, mens tidenes laveste notering var $ 0.00001116.

Kortsiktig har RETARD beveget seg -- i løpet av den siste timen og -7.78% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

RETARD AI (RETARD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 11.35K$ 11.35K $ 11.35K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 11.35K$ 11.35K $ 11.35K Opplagsforsyning 989.91M 989.91M 989.91M Total forsyning 989,910,509.848754 989,910,509.848754 989,910,509.848754

Nåværende markedsverdi på RETARD AI er $ 11.35K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RETARD er 989.91M, med en total tilgang på 989910509.848754. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 11.35K.