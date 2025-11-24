Retail DAO pris i dag

Sanntids Retail DAO (RETAIL) pris i dag er $ 0.00104544, med en 1.44% endring de siste 24 timene. Nåværende RETAIL til USD konverteringssats er $ 0.00104544 per RETAIL.

Retail DAO rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 760,775, med en sirkulerende forsyning på 728.40M RETAIL. I løpet av de siste 24 timene RETAIL har den blitt handlet mellom $ 0.00102456(laveste) og $ 0.00107094 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00157166, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har RETAIL beveget seg -1.27% i løpet av den siste timen og +26.25% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Retail DAO (RETAIL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 760.78K$ 760.78K $ 760.78K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M Opplagsforsyning 728.40M 728.40M 728.40M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

