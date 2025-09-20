Dagens Resurrection Coin livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for $REZ til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk $REZ pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Resurrection Coin livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for $REZ til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk $REZ pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Resurrection Coin Pris ($REZ)

Ikke oppført

1 $REZ til USD livepris:

--
----
0.00%1D
Resurrection Coin ($REZ) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 20:50:34 (UTC+8)

Resurrection Coin ($REZ) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-7.30%

-7.30%

Resurrection Coin ($REZ) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har $REZ blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $REZ er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $REZ endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -7.30% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Resurrection Coin ($REZ) Markedsinformasjon

$ 9.80K
$ 9.80K$ 9.80K

--
----

$ 9.80K
$ 9.80K$ 9.80K

999.98M
999.98M 999.98M

999,982,323.140785
999,982,323.140785 999,982,323.140785

Nåværende markedsverdi på Resurrection Coin er $ 9.80K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $REZ er 999.98M, med en total tilgang på 999982323.140785. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.80K.

Resurrection Coin ($REZ) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Resurrection Coin til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Resurrection Coin til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Resurrection Coin til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Resurrection Coin til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ 0-8.45%
60 dager$ 0-29.70%
90 dager$ 0--

Hva er Resurrection Coin ($REZ)

$REZ (Resurrection Coin) is a meme coin launched on the Solana blockchain that combines crypto culture with a mission-driven purpose. Designed to be fully transparent and community-driven, $REZ donates a portion of project proceeds to charitable causes, including homelessness relief and veteran support. The project aims to prove that meme coins can be both fun and meaningful by tying market momentum to real-world generosity. $REZ has no presale, no team allocation, and operates with fair-launch principles.

Resurrection Coin ($REZ) Ressurs

Resurrection Coin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Resurrection Coin ($REZ) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Resurrection Coin ($REZ) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Resurrection Coin.

Sjekk Resurrection Coinprisprognosen nå!

$REZ til lokale valutaer

Resurrection Coin ($REZ) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Resurrection Coin ($REZ) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om $REZ tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Resurrection Coin ($REZ)

Hvor mye er Resurrection Coin ($REZ) verdt i dag?
Live $REZ prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende $REZ-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på $REZ til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Resurrection Coin?
Markedsverdien for $REZ er $ 9.80K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av $REZ?
Den sirkulerende forsyningen av $REZ er 999.98M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) for$REZ ?
$REZ oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på $REZ?
$REZ så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til $REZ?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for $REZ er -- USD.
Vil $REZ gå høyere i år?
$REZ kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut $REZ prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 20:50:34 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.