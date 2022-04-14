Resupply (RSUP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Resupply (RSUP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Resupply (RSUP) Informasjon A decentralized stablecoin backed by Collateralized Debt Positions (CDP), leveraging the liquidity and stability of lending markets. The Resupply stablecoin is backed by other stablecoins that are earning interest on other lending markets. Designed to maximize yield returns by having the borrow rate always be half the lending rate being earned, half the risk-free rate, or two percent, whichever is greater. Emissions are designed for long-term sustainability by directing at three groups: the insurance pool, voting incentives, and directly at borrowers. The revenue that borrowers generate will directly correlate with the emissions directed towards them. The more revenue a borrower generates for Resupply, the greater the share of emissions it will receive. Targeted platforms for launch are Curve Lend and Fraxlend. Offisiell nettside: https://resupply.fi/ Teknisk dokument: https://docs.resupply.fi/ Kjøp RSUP nå!

Resupply (RSUP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Resupply (RSUP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 8.41M $ 8.41M $ 8.41M Total forsyning: $ 65.96M $ 65.96M $ 65.96M Sirkulerende forsyning: $ 9.94M $ 9.94M $ 9.94M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 55.78M $ 55.78M $ 55.78M All-time high: $ 4.59 $ 4.59 $ 4.59 All-Time Low: $ 0.261398 $ 0.261398 $ 0.261398 Nåværende pris: $ 0.846688 $ 0.846688 $ 0.846688 Lær mer om Resupply (RSUP) pris

Resupply (RSUP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Resupply (RSUP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RSUP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RSUP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RSUPs tokenomics, kan du utforske RSUP tokenets livepris!

RSUP prisforutsigelse Vil du vite hvor RSUP kan være på vei? Vår RSUP prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se RSUP tokenets prisforutsigelse nå!

