Resupply USD (REUSD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.988371 $ 0.988371 $ 0.988371 24 timer lav $ 0.992126 $ 0.992126 $ 0.992126 24 timer høy 24 timer lav $ 0.988371$ 0.988371 $ 0.988371 24 timer høy $ 0.992126$ 0.992126 $ 0.992126 All Time High $ 1.18$ 1.18 $ 1.18 Laveste pris $ 0.969015$ 0.969015 $ 0.969015 Prisendring (1H) -0.05% Prisendring (1D) -0.04% Prisendring (7D) -0.01% Prisendring (7D) -0.01%

Resupply USD (REUSD) sanntidsprisen er $0.990015. I løpet av de siste 24 timene har REUSD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.988371 og et toppnivå på $ 0.992126, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til REUSD er $ 1.18, mens den rekordlave prisen er $ 0.969015.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har REUSD endret seg med -0.05% i løpet av den siste timen, -0.04% over 24 timer og -0.01% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Resupply USD (REUSD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 84.00M$ 84.00M $ 84.00M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 84.00M$ 84.00M $ 84.00M Opplagsforsyning 84.85M 84.85M 84.85M Total forsyning 84,850,284.18445851 84,850,284.18445851 84,850,284.18445851

Nåværende markedsverdi på Resupply USD er $ 84.00M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på REUSD er 84.85M, med en total tilgang på 84850284.18445851. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 84.00M.