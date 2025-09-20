Dagens Resupply livepris er 0.849069 USD. Spor prisoppdateringer for RSUP til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk RSUP pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Resupply livepris er 0.849069 USD. Spor prisoppdateringer for RSUP til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk RSUP pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 RSUP til USD livepris:

$0.849069
-3.90%1D
USD
Resupply (RSUP) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:31:17 (UTC+8)

Resupply (RSUP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.847392
24 timer lav
$ 0.884164
24 timer høy

$ 0.847392
$ 0.884164
$ 4.59
$ 0.261398
-0.20%

-3.93%

-13.91%

-13.91%

Resupply (RSUP) sanntidsprisen er $0.849069. I løpet av de siste 24 timene har RSUP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.847392 og et toppnivå på $ 0.884164, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RSUP er $ 4.59, mens den rekordlave prisen er $ 0.261398.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RSUP endret seg med -0.20% i løpet av den siste timen, -3.93% over 24 timer og -13.91% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Resupply (RSUP) Markedsinformasjon

$ 8.40M
--
$ 55.95M
9.90M
65,957,561.29
Nåværende markedsverdi på Resupply er $ 8.40M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RSUP er 9.90M, med en total tilgang på 65957561.29. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 55.95M.

Resupply (RSUP) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Resupply til USD ble $ -0.0347515978591511.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Resupply til USD ble $ -0.1439174502.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Resupply til USD ble $ -0.3872039078.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Resupply til USD ble $ -0.8328104851240464.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0347515978591511-3.93%
30 dager$ -0.1439174502-16.95%
60 dager$ -0.3872039078-45.60%
90 dager$ -0.8328104851240464-49.51%

Hva er Resupply (RSUP)

A decentralized stablecoin backed by Collateralized Debt Positions (CDP), leveraging the liquidity and stability of lending markets. The Resupply stablecoin is backed by other stablecoins that are earning interest on other lending markets. Designed to maximize yield returns by having the borrow rate always be half the lending rate being earned, half the risk-free rate, or two percent, whichever is greater. Emissions are designed for long-term sustainability by directing at three groups: the insurance pool, voting incentives, and directly at borrowers. The revenue that borrowers generate will directly correlate with the emissions directed towards them. The more revenue a borrower generates for Resupply, the greater the share of emissions it will receive. Targeted platforms for launch are Curve Lend and Fraxlend.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Resupply (RSUP) Ressurs

Resupply Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Resupply (RSUP) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Resupply (RSUP) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Resupply.

Resupply (RSUP) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Resupply (RSUP) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om RSUP tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Resupply (RSUP)

Hvor mye er Resupply (RSUP) verdt i dag?
Live RSUP prisen i USD er 0.849069 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende RSUP-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på RSUP til USD er $ 0.849069. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Resupply?
Markedsverdien for RSUP er $ 8.40M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av RSUP?
Den sirkulerende forsyningen av RSUP er 9.90M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forRSUP ?
RSUP oppnådde en ATH-pris på 4.59 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på RSUP?
RSUP så en ATL-pris på 0.261398 USD.
Hva er handelsvolumet til RSUP?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for RSUP er -- USD.
Vil RSUP gå høyere i år?
RSUP kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut RSUP prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:31:17 (UTC+8)

