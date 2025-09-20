Resupply (RSUP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.847392 24 timer lav $ 0.884164 24 timer høy All Time High $ 4.59 Laveste pris $ 0.261398 Prisendring (1H) -0.20% Prisendring (1D) -3.93% Prisendring (7D) -13.91%

Resupply (RSUP) sanntidsprisen er $0.849069. I løpet av de siste 24 timene har RSUP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.847392 og et toppnivå på $ 0.884164, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RSUP er $ 4.59, mens den rekordlave prisen er $ 0.261398.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RSUP endret seg med -0.20% i løpet av den siste timen, -3.93% over 24 timer og -13.91% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Resupply (RSUP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 8.40M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 55.95M Opplagsforsyning 9.90M Total forsyning 65,957,561.29

Nåværende markedsverdi på Resupply er $ 8.40M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RSUP er 9.90M, med en total tilgang på 65957561.29. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 55.95M.