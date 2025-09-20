Restaked Swell ETH (RSWETH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 4,629.27 $ 4,629.27 $ 4,629.27 24 timer lav $ 4,807.08 $ 4,807.08 $ 4,807.08 24 timer høy 24 timer lav $ 4,629.27$ 4,629.27 $ 4,629.27 24 timer høy $ 4,807.08$ 4,807.08 $ 4,807.08 All Time High $ 17,684.38$ 17,684.38 $ 17,684.38 Laveste pris $ 1,442.67$ 1,442.67 $ 1,442.67 Prisendring (1H) -0.03% Prisendring (1D) +0.13% Prisendring (7D) +0.21% Prisendring (7D) +0.21%

Restaked Swell ETH (RSWETH) sanntidsprisen er $4,780.24. I løpet av de siste 24 timene har RSWETH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 4,629.27 og et toppnivå på $ 4,807.08, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RSWETH er $ 17,684.38, mens den rekordlave prisen er $ 1,442.67.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RSWETH endret seg med -0.03% i løpet av den siste timen, +0.13% over 24 timer og +0.21% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Restaked Swell ETH (RSWETH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 100.82M$ 100.82M $ 100.82M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 100.82M$ 100.82M $ 100.82M Opplagsforsyning 21.09K 21.09K 21.09K Total forsyning 21,091.24982972959 21,091.24982972959 21,091.24982972959

Nåværende markedsverdi på Restaked Swell ETH er $ 100.82M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RSWETH er 21.09K, med en total tilgang på 21091.24982972959. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 100.82M.