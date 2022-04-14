Restaked sAVAX (RSAVAX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Restaked sAVAX (RSAVAX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Restaked sAVAX (RSAVAX) Informasjon rsAVAX is restaked sAVAX, allowing users to benefit from native sAVAX yield as well as rewards for providing crypto-economic security to Avalanche L1s. Users deposit sAVAX and receive rsAVAX at a 1:1 ratio. Yield Yak then acts as a curator on Suzaku's restaking marketplace, deploing sAVAX as collateral to Avalanche Operators and Avalanche L1s, in exchange for rewards. These rewards are compounded into the value of rsAVAX. Offisiell nettside: https://yieldyak.com/avalanche/milk/0xDf788AD40181894dA035B827cDF55C523bf52F67/ Teknisk dokument: https://docs.yieldyak.com/milk-vaults/rsavax-suzaku-restaking Kjøp RSAVAX nå!

Restaked sAVAX (RSAVAX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Restaked sAVAX (RSAVAX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 4.59M $ 4.59M $ 4.59M Total forsyning: $ 120.76K $ 120.76K $ 120.76K Sirkulerende forsyning: $ 120.76K $ 120.76K $ 120.76K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.59M $ 4.59M $ 4.59M All-time high: $ 49.42 $ 49.42 $ 49.42 All-Time Low: $ 17.69 $ 17.69 $ 17.69 Nåværende pris: $ 37.97 $ 37.97 $ 37.97 Lær mer om Restaked sAVAX (RSAVAX) pris

Restaked sAVAX (RSAVAX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Restaked sAVAX (RSAVAX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RSAVAX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RSAVAX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RSAVAXs tokenomics, kan du utforske RSAVAX tokenets livepris!

