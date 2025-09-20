Restaked sAVAX (RSAVAX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 40.83 $ 40.83 $ 40.83 24 timer lav $ 42.42 $ 42.42 $ 42.42 24 timer høy 24 timer lav $ 40.83$ 40.83 $ 40.83 24 timer høy $ 42.42$ 42.42 $ 42.42 All Time High $ 49.42$ 49.42 $ 49.42 Laveste pris $ 17.69$ 17.69 $ 17.69 Prisendring (1H) -0.41% Prisendring (1D) -3.36% Prisendring (7D) +12.98% Prisendring (7D) +12.98%

Restaked sAVAX (RSAVAX) sanntidsprisen er $40.99. I løpet av de siste 24 timene har RSAVAX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 40.83 og et toppnivå på $ 42.42, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RSAVAX er $ 49.42, mens den rekordlave prisen er $ 17.69.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RSAVAX endret seg med -0.41% i løpet av den siste timen, -3.36% over 24 timer og +12.98% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Restaked sAVAX (RSAVAX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 5.03M$ 5.03M $ 5.03M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 5.03M$ 5.03M $ 5.03M Opplagsforsyning 122.59K 122.59K 122.59K Total forsyning 122,585.348007677 122,585.348007677 122,585.348007677

Nåværende markedsverdi på Restaked sAVAX er $ 5.03M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RSAVAX er 122.59K, med en total tilgang på 122585.348007677. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.03M.