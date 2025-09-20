Dagens Restaked sAVAX livepris er 40.99 USD. Spor prisoppdateringer for RSAVAX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk RSAVAX pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Restaked sAVAX livepris er 40.99 USD. Spor prisoppdateringer for RSAVAX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk RSAVAX pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Restaked sAVAX Pris (RSAVAX)

1 RSAVAX til USD livepris:

$41.02
-3.20%1D
-3.20%1D
Restaked sAVAX (RSAVAX) Live prisdiagram
Restaked sAVAX (RSAVAX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 40.83
$ 40.83$ 40.83
24 timer lav
$ 42.42
$ 42.42$ 42.42
24 timer høy

$ 40.83
$ 40.83$ 40.83

$ 42.42
$ 42.42$ 42.42

$ 49.42
$ 49.42$ 49.42

$ 17.69
$ 17.69$ 17.69

-0.41%

-3.36%

+12.98%

+12.98%

Restaked sAVAX (RSAVAX) sanntidsprisen er $40.99. I løpet av de siste 24 timene har RSAVAX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 40.83 og et toppnivå på $ 42.42, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RSAVAX er $ 49.42, mens den rekordlave prisen er $ 17.69.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RSAVAX endret seg med -0.41% i løpet av den siste timen, -3.36% over 24 timer og +12.98% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Restaked sAVAX (RSAVAX) Markedsinformasjon

$ 5.03M
$ 5.03M$ 5.03M

--
----

$ 5.03M
$ 5.03M$ 5.03M

122.59K
122.59K 122.59K

122,585.348007677
122,585.348007677 122,585.348007677

Nåværende markedsverdi på Restaked sAVAX er $ 5.03M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RSAVAX er 122.59K, med en total tilgang på 122585.348007677. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.03M.

Restaked sAVAX (RSAVAX) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Restaked sAVAX til USD ble $ -1.42785172143185.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Restaked sAVAX til USD ble $ +18.3019817130.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Restaked sAVAX til USD ble $ +13.0961328420.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Restaked sAVAX til USD ble $ +20.842152870684957.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -1.42785172143185-3.36%
30 dager$ +18.3019817130+44.65%
60 dager$ +13.0961328420+31.95%
90 dager$ +20.842152870684957+103.45%

Hva er Restaked sAVAX (RSAVAX)

rsAVAX is restaked sAVAX, allowing users to benefit from native sAVAX yield as well as rewards for providing crypto-economic security to Avalanche L1s. Users deposit sAVAX and receive rsAVAX at a 1:1 ratio. Yield Yak then acts as a curator on Suzaku's restaking marketplace, deploing sAVAX as collateral to Avalanche Operators and Avalanche L1s, in exchange for rewards. These rewards are compounded into the value of rsAVAX.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Restaked sAVAX (RSAVAX) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Restaked sAVAX Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Restaked sAVAX (RSAVAX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Restaked sAVAX (RSAVAX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Restaked sAVAX.

Sjekk Restaked sAVAXprisprognosen nå!

RSAVAX til lokale valutaer

Restaked sAVAX (RSAVAX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Restaked sAVAX (RSAVAX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om RSAVAX tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Restaked sAVAX (RSAVAX)

Hvor mye er Restaked sAVAX (RSAVAX) verdt i dag?
Live RSAVAX prisen i USD er 40.99 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende RSAVAX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på RSAVAX til USD er $ 40.99. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Restaked sAVAX?
Markedsverdien for RSAVAX er $ 5.03M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av RSAVAX?
Den sirkulerende forsyningen av RSAVAX er 122.59K USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forRSAVAX ?
RSAVAX oppnådde en ATH-pris på 49.42 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på RSAVAX?
RSAVAX så en ATL-pris på 17.69 USD.
Hva er handelsvolumet til RSAVAX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for RSAVAX er -- USD.
Vil RSAVAX gå høyere i år?
RSAVAX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut RSAVAX prisprognosen for en mer grundig analyse.
