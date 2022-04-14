Restake Finance (RSTK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Restake Finance (RSTK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Restake Finance (RSTK) Informasjon Restake Finance DAO is a decentralized autonomous organization that aims to become a yield powerhouse – by introducing modular liquid restaking to EigenLayer. We’re building a new era of yield - an intuitive platform to restake your liquid staking tokens and maximise your on-chain rewards through $rstETH, our liquid restaking token. Using $rstETH will allow you to earn restaking rewards while receiving a liquid derivative in exchange for your locked principal. You will have instant liquidity to your tokens and the ability to compound yield. Offisiell nettside: https://www.restakefinance.com/ Teknisk dokument: https://docs.restakefinance.com/refi-docs-1/opportunity/what-is-eigen-layer Kjøp RSTK nå!

Restake Finance (RSTK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Restake Finance (RSTK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 255.17K $ 255.17K $ 255.17K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 38.26M $ 38.26M $ 38.26M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 667.00K $ 667.00K $ 667.00K All-time high: $ 2.8 $ 2.8 $ 2.8 All-Time Low: $ 0.00322433 $ 0.00322433 $ 0.00322433 Nåværende pris: $ 0.00667156 $ 0.00667156 $ 0.00667156 Lær mer om Restake Finance (RSTK) pris

Restake Finance (RSTK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Restake Finance (RSTK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RSTK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RSTK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RSTKs tokenomics, kan du utforske RSTK tokenets livepris!

RSTK prisforutsigelse Vil du vite hvor RSTK kan være på vei? Vår RSTK prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se RSTK tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!