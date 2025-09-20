Restake Finance (RSTK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00713809 24 timer lav $ 0.00729232 24 timer høy All Time High $ 2.8 Laveste pris $ 0.00322433 Prisendring (1H) -0.06% Prisendring (1D) -0.91% Prisendring (7D) -4.93%

Restake Finance (RSTK) sanntidsprisen er $0.00721467. I løpet av de siste 24 timene har RSTK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00713809 og et toppnivå på $ 0.00729232, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RSTK er $ 2.8, mens den rekordlave prisen er $ 0.00322433.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RSTK endret seg med -0.06% i løpet av den siste timen, -0.91% over 24 timer og -4.93% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Restake Finance (RSTK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 275.93K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 721.27K Opplagsforsyning 38.26M Total forsyning 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Restake Finance er $ 275.93K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RSTK er 38.26M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 721.27K.