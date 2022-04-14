Resolv RLP (RLP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Resolv RLP (RLP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Resolv RLP (RLP) Informasjon Resolv is a protocol that maintains USR, an overcollateralized stablecoin natively backed by Ether (ETH). USR achieves its peg by hedging its collateral pool and maintaining a tokenized insurance fund called RLP. Users can stake USR to obtain the yield-bearing version called stUSR. USR is minted by depositing liquid assets, such as USDC or USDT, on 1:1 value basis. When USR is redeemed, a user receives a 1:1 equivalent to the notional amount. RLP: ETH portfolio backs USR with a more than 100% ratio. Excess part of collateral acts as a backing for RLP - Resolv Liquidity Pool. Key features of RLP: RLP is designed to protect USR from market and counterparty risks. In exchange, RLP users receive higher portion of profits of the collateral pool. RLP has a price, representing value of ETH backing a single unit of RLP token; RLP price can vary. Collateral required for minting or redemption is based on the latest price; Offisiell nettside: https://www.resolv.xyz/ Teknisk dokument: https://docs.resolv.xyz/litepaper Kjøp RLP nå!

Resolv RLP (RLP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Resolv RLP (RLP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 168.09M $ 168.09M $ 168.09M Total forsyning: $ 135.66M $ 135.66M $ 135.66M Sirkulerende forsyning: $ 135.66M $ 135.66M $ 135.66M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 168.09M $ 168.09M $ 168.09M All-time high: $ 1.35 $ 1.35 $ 1.35 All-Time Low: $ 1.031 $ 1.031 $ 1.031 Nåværende pris: $ 1.24 $ 1.24 $ 1.24 Lær mer om Resolv RLP (RLP) pris

Resolv RLP (RLP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Resolv RLP (RLP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RLP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RLP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RLPs tokenomics, kan du utforske RLP tokenets livepris!

