Dagens Resolv RLP livepris er 1.24 USD. Spor prisoppdateringer for RLP til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk RLP pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Resolv RLP livepris er 1.24 USD. Spor prisoppdateringer for RLP til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk RLP pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om RLP

RLP Prisinformasjon

RLP teknisk dokument

RLP Offisiell nettside

RLP tokenomics

RLP Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Resolv RLP Logo

Resolv RLP Pris (RLP)

Ikke oppført

1 RLP til USD livepris:

$1.24
$1.24$1.24
-0.10%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Resolv RLP (RLP) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:30:43 (UTC+8)

Resolv RLP (RLP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 1.23
$ 1.23$ 1.23
24 timer lav
$ 1.24
$ 1.24$ 1.24
24 timer høy

$ 1.23
$ 1.23$ 1.23

$ 1.24
$ 1.24$ 1.24

$ 1.35
$ 1.35$ 1.35

$ 1.031
$ 1.031$ 1.031

-0.16%

-0.13%

-0.01%

-0.01%

Resolv RLP (RLP) sanntidsprisen er $1.24. I løpet av de siste 24 timene har RLP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.23 og et toppnivå på $ 1.24, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RLP er $ 1.35, mens den rekordlave prisen er $ 1.031.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RLP endret seg med -0.16% i løpet av den siste timen, -0.13% over 24 timer og -0.01% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Resolv RLP (RLP) Markedsinformasjon

$ 167.79M
$ 167.79M$ 167.79M

--
----

$ 167.79M
$ 167.79M$ 167.79M

135.70M
135.70M 135.70M

135,696,438.2781429
135,696,438.2781429 135,696,438.2781429

Nåværende markedsverdi på Resolv RLP er $ 167.79M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RLP er 135.70M, med en total tilgang på 135696438.2781429. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 167.79M.

Resolv RLP (RLP) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Resolv RLP til USD ble $ -0.001641945667883.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Resolv RLP til USD ble $ +0.0060228040.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Resolv RLP til USD ble $ +0.0195383080.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Resolv RLP til USD ble $ +0.0394434530531738.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.001641945667883-0.13%
30 dager$ +0.0060228040+0.49%
60 dager$ +0.0195383080+1.58%
90 dager$ +0.0394434530531738+3.29%

Hva er Resolv RLP (RLP)

Resolv is a protocol that maintains USR, an overcollateralized stablecoin natively backed by Ether (ETH). USR achieves its peg by hedging its collateral pool and maintaining a tokenized insurance fund called RLP. Users can stake USR to obtain the yield-bearing version called stUSR. USR is minted by depositing liquid assets, such as USDC or USDT, on 1:1 value basis. When USR is redeemed, a user receives a 1:1 equivalent to the notional amount. RLP: ETH portfolio backs USR with a more than 100% ratio. Excess part of collateral acts as a backing for RLP - Resolv Liquidity Pool. Key features of RLP: RLP is designed to protect USR from market and counterparty risks. In exchange, RLP users receive higher portion of profits of the collateral pool. RLP has a price, representing value of ETH backing a single unit of RLP token; RLP price can vary. Collateral required for minting or redemption is based on the latest price;

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Resolv RLP (RLP) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Resolv RLP Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Resolv RLP (RLP) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Resolv RLP (RLP) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Resolv RLP.

Sjekk Resolv RLPprisprognosen nå!

RLP til lokale valutaer

Resolv RLP (RLP) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Resolv RLP (RLP) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om RLP tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Resolv RLP (RLP)

Hvor mye er Resolv RLP (RLP) verdt i dag?
Live RLP prisen i USD er 1.24 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende RLP-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på RLP til USD er $ 1.24. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Resolv RLP?
Markedsverdien for RLP er $ 167.79M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av RLP?
Den sirkulerende forsyningen av RLP er 135.70M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forRLP ?
RLP oppnådde en ATH-pris på 1.35 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på RLP?
RLP så en ATL-pris på 1.031 USD.
Hva er handelsvolumet til RLP?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for RLP er -- USD.
Vil RLP gå høyere i år?
RLP kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut RLP prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:30:43 (UTC+8)

Resolv RLP (RLP) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.