Resolv RLP (RLP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.23 $ 1.23 $ 1.23 24 timer lav $ 1.24 $ 1.24 $ 1.24 24 timer høy 24 timer lav $ 1.23$ 1.23 $ 1.23 24 timer høy $ 1.24$ 1.24 $ 1.24 All Time High $ 1.35$ 1.35 $ 1.35 Laveste pris $ 1.031$ 1.031 $ 1.031 Prisendring (1H) -0.16% Prisendring (1D) -0.13% Prisendring (7D) -0.01% Prisendring (7D) -0.01%

Resolv RLP (RLP) sanntidsprisen er $1.24. I løpet av de siste 24 timene har RLP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.23 og et toppnivå på $ 1.24, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RLP er $ 1.35, mens den rekordlave prisen er $ 1.031.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RLP endret seg med -0.16% i løpet av den siste timen, -0.13% over 24 timer og -0.01% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Resolv RLP (RLP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 167.79M$ 167.79M $ 167.79M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 167.79M$ 167.79M $ 167.79M Opplagsforsyning 135.70M 135.70M 135.70M Total forsyning 135,696,438.2781429 135,696,438.2781429 135,696,438.2781429

Nåværende markedsverdi på Resolv RLP er $ 167.79M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RLP er 135.70M, med en total tilgang på 135696438.2781429. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 167.79M.