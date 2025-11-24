Resister pris i dag

Sanntids Resister (RSTR) pris i dag er $ 0.00611028, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende RSTR til USD konverteringssats er $ 0.00611028 per RSTR.

Resister rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 766,841, med en sirkulerende forsyning på 125.50M RSTR. I løpet av de siste 24 timene RSTR har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.01580666, mens tidenes laveste notering var $ 0.00599492.

Kortsiktig har RSTR beveget seg -- i løpet av den siste timen og 0.00% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Resister (RSTR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 766.84K$ 766.84K $ 766.84K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.11M$ 6.11M $ 6.11M Opplagsforsyning 125.50M 125.50M 125.50M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

