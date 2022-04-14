Resistance Girl (REGI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Resistance Girl (REGI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Resistance Girl (REGI) Informasjon Launched to spotlight the collective effort against online suppression, she embodies the spirit of digital defiance. Resistance Girl champions the growth of TON — The Open Network and Telegram, rallying a decentralized community committed to fighting for digital freedom, enhancing network adoption, and fostering a space for open communication and innovation on TON Offisiell nettside: https://regiton.net/ Kjøp REGI nå!

Resistance Girl (REGI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Resistance Girl (REGI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 62.93K Total forsyning: $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 100.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 62.93K All-time high: $ 0.05778 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0.00062947 Lær mer om Resistance Girl (REGI) pris

Resistance Girl (REGI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Resistance Girl (REGI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet REGI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange REGI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår REGIs tokenomics, kan du utforske REGI tokenets livepris!

REGI prisforutsigelse Vil du vite hvor REGI kan være på vei? Vår REGI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se REGI tokenets prisforutsigelse nå!

