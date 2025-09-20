Dagens Resistance Girl livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for REGI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk REGI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Resistance Girl livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for REGI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk REGI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Resistance Girl Pris (REGI)

Ikke oppført

1 REGI til USD livepris:

$0.00067138
$0.00067138$0.00067138
-3.20%1D
mexc
USD
Resistance Girl (REGI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:57:05 (UTC+8)

Resistance Girl (REGI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.05778
$ 0.05778$ 0.05778

$ 0
$ 0$ 0

-0.04%

-3.29%

-35.60%

-35.60%

Resistance Girl (REGI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har REGI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til REGI er $ 0.05778, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har REGI endret seg med -0.04% i løpet av den siste timen, -3.29% over 24 timer og -35.60% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Resistance Girl (REGI) Markedsinformasjon

$ 67.14K
$ 67.14K$ 67.14K

--
----

$ 67.14K
$ 67.14K$ 67.14K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Resistance Girl er $ 67.14K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på REGI er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 67.14K.

Resistance Girl (REGI) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Resistance Girl til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Resistance Girl til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Resistance Girl til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Resistance Girl til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-3.29%
30 dager$ 0-58.73%
60 dager$ 0+15.13%
90 dager$ 0--

Hva er Resistance Girl (REGI)

Launched to spotlight the collective effort against online suppression, she embodies the spirit of digital defiance. Resistance Girl champions the growth of TON — The Open Network and Telegram, rallying a decentralized community committed to fighting for digital freedom, enhancing network adoption, and fostering a space for open communication and innovation on TON

Resistance Girl (REGI) Ressurs

Offisiell nettside

Resistance Girl Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Resistance Girl (REGI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Resistance Girl (REGI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Resistance Girl.

Sjekk Resistance Girlprisprognosen nå!

REGI til lokale valutaer

Resistance Girl (REGI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Resistance Girl (REGI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om REGI tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Resistance Girl (REGI)

Hvor mye er Resistance Girl (REGI) verdt i dag?
Live REGI prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende REGI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på REGI til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Resistance Girl?
Markedsverdien for REGI er $ 67.14K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av REGI?
Den sirkulerende forsyningen av REGI er 100.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forREGI ?
REGI oppnådde en ATH-pris på 0.05778 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på REGI?
REGI så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til REGI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for REGI er -- USD.
Vil REGI gå høyere i år?
REGI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut REGI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:57:05 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.