Resistance Girl (REGI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.05778$ 0.05778 $ 0.05778 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.04% Prisendring (1D) -3.29% Prisendring (7D) -35.60% Prisendring (7D) -35.60%

Resistance Girl (REGI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har REGI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til REGI er $ 0.05778, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har REGI endret seg med -0.04% i løpet av den siste timen, -3.29% over 24 timer og -35.60% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Resistance Girl (REGI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 67.14K$ 67.14K $ 67.14K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 67.14K$ 67.14K $ 67.14K Opplagsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Resistance Girl er $ 67.14K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på REGI er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 67.14K.