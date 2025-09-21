Reservoir srUSD (SRUSD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.092 $ 1.092 $ 1.092 24 timer lav $ 1.1 $ 1.1 $ 1.1 24 timer høy 24 timer lav $ 1.092$ 1.092 $ 1.092 24 timer høy $ 1.1$ 1.1 $ 1.1 All Time High $ 1.3$ 1.3 $ 1.3 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.26% Prisendring (1D) +0.94% Prisendring (7D) +1.02% Prisendring (7D) +1.02%

Reservoir srUSD (SRUSD) sanntidsprisen er $1.1. I løpet av de siste 24 timene har SRUSD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.092 og et toppnivå på $ 1.1, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SRUSD er $ 1.3, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SRUSD endret seg med +0.26% i løpet av den siste timen, +0.94% over 24 timer og +1.02% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Reservoir srUSD (SRUSD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 101.23M$ 101.23M $ 101.23M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 101.23M$ 101.23M $ 101.23M Opplagsforsyning 91.73M 91.73M 91.73M Total forsyning 91,730,443.05412915 91,730,443.05412915 91,730,443.05412915

Nåværende markedsverdi på Reservoir srUSD er $ 101.23M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SRUSD er 91.73M, med en total tilgang på 91730443.05412915. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 101.23M.