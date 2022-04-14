Reservoir rUSD (RUSD) tokenomics

Reservoir rUSD (RUSD) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Reservoir rUSD (RUSD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
USD

Reservoir rUSD (RUSD) Informasjon

Reservoir Protocol was created to offer users the most trusted and scalable decentralized, next-gen stablecoin protocol as part of a broader effort to address the market’s demand for a decentralized, scalable, efficient, and yield-bearing stablecoin. As a permissionless protocol on Ethereum with native integration on top-tier networks, Reservoir offers users globally access to a next-gen stablecoin, a liquid yielding asset, a term-based yielding asset, and a permissionless lending market. Backed by multiple digital and Real World Assets (RWA), Reservoir provides the most scalable stablecoin through DeFi applications and RWA integrations, offering better and more consistent yields than other stablecoin protocols, irrespective of market conditions.

Offisiell nettside:
https://www.reservoir.xyz/
Teknisk dokument:
https://docs.reservoir.xyz/

Reservoir rUSD (RUSD) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Reservoir rUSD (RUSD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 75.81M
$ 75.81M$ 75.81M
Total forsyning:
$ 75.99M
$ 75.99M$ 75.99M
Sirkulerende forsyning:
$ 75.99M
$ 75.99M$ 75.99M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 75.81M
$ 75.81M$ 75.81M
All-time high:
$ 2.0
$ 2.0$ 2.0
All-Time Low:
$ 0.971575
$ 0.971575$ 0.971575
Nåværende pris:
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

Reservoir rUSD (RUSD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Reservoir rUSD (RUSD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet RUSD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange RUSD tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår RUSDs tokenomics, kan du utforske RUSD tokenets livepris!

RUSD prisforutsigelse

Vil du vite hvor RUSD kan være på vei? Vår RUSD prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Hvorfor bør du velge MEXC?

MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på.

Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder
Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er
#1 likviditet i bransjen
Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt
100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital
Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT
mc_how_why_title
Kjøp krypto med bare 1 USDT: Den enkleste måten for krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.