Reservoir Protocol was created to offer users the most trusted and scalable decentralized, next-gen stablecoin protocol as part of a broader effort to address the market's demand for a decentralized, scalable, efficient, and yield-bearing stablecoin. As a permissionless protocol on Ethereum with native integration on top-tier networks, Reservoir offers users globally access to a next-gen stablecoin, a liquid yielding asset, a term-based yielding asset, and a permissionless lending market. Backed by multiple digital and Real World Assets (RWA), Reservoir provides the most scalable stablecoin through DeFi applications and RWA integrations, offering better and more consistent yields than other stablecoin protocols, irrespective of market conditions. Offisiell nettside: https://www.reservoir.xyz/ Teknisk dokument: https://docs.reservoir.xyz/

Reservoir rUSD (RUSD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Reservoir rUSD (RUSD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 75.81M $ 75.81M $ 75.81M Total forsyning: $ 75.99M $ 75.99M $ 75.99M Sirkulerende forsyning: $ 75.99M $ 75.99M $ 75.99M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 75.81M $ 75.81M $ 75.81M All-time high: $ 2.0 $ 2.0 $ 2.0 All-Time Low: $ 0.971575 $ 0.971575 $ 0.971575 Nåværende pris: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Lær mer om Reservoir rUSD (RUSD) pris

Reservoir rUSD (RUSD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Reservoir rUSD (RUSD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RUSD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RUSD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RUSDs tokenomics, kan du utforske RUSD tokenets livepris!

