Reservoir rUSD (RUSD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.996613 $ 0.996613 $ 0.996613 24 timer lav $ 1.006 $ 1.006 $ 1.006 24 timer høy 24 timer lav $ 0.996613$ 0.996613 $ 0.996613 24 timer høy $ 1.006$ 1.006 $ 1.006 All Time High $ 2.0$ 2.0 $ 2.0 Laveste pris $ 0.971575$ 0.971575 $ 0.971575 Prisendring (1H) -0.01% Prisendring (1D) -0.00% Prisendring (7D) +0.18% Prisendring (7D) +0.18%

Reservoir rUSD (RUSD) sanntidsprisen er $1.001. I løpet av de siste 24 timene har RUSD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.996613 og et toppnivå på $ 1.006, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RUSD er $ 2.0, mens den rekordlave prisen er $ 0.971575.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RUSD endret seg med -0.01% i løpet av den siste timen, -0.00% over 24 timer og +0.18% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Reservoir rUSD (RUSD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 75.22M$ 75.22M $ 75.22M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 75.22M$ 75.22M $ 75.22M Opplagsforsyning 75.17M 75.17M 75.17M Total forsyning 75,166,385.91193041 75,166,385.91193041 75,166,385.91193041

Nåværende markedsverdi på Reservoir rUSD er $ 75.22M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RUSD er 75.17M, med en total tilgang på 75166385.91193041. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 75.22M.