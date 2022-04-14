ResearchCoin (RSC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ResearchCoin (RSC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ResearchCoin (RSC) Informasjon The mission of ResearchHub is to accelerate the pace of science. Our goal is to make a modern mobile and web application where people can collaborate on scientific research in a more efficient way, similar to what GitHub has done for software engineering. ResearchCoin (RSC) is the community governance and rewards token on the ResearchHub platform. RSC is used to reward scientific contributors for certain behaviors (i.e. uploading scientific literature, distributed to most upvoted content etc). It can also be used for users to tip content they like and open bounties to incentivize completion of scientific tasks (i.e. pay for peer review, request a meta-analysis, generate graphical abstracts for scientific papers etc). 2 minute new short video outlining ResearchHub/ResearchCoin and the value proposition: https://www.youtube.com/watch?v=mbIdAODhcXo Offisiell nettside: https://www.researchhub.com/ Kjøp RSC nå!

ResearchCoin (RSC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ResearchCoin (RSC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 65.66M $ 65.66M $ 65.66M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 121.20M $ 121.20M $ 121.20M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 541.80M $ 541.80M $ 541.80M All-time high: $ 1.51 $ 1.51 $ 1.51 All-Time Low: $ 0.00308244 $ 0.00308244 $ 0.00308244 Nåværende pris: $ 0.541768 $ 0.541768 $ 0.541768 Lær mer om ResearchCoin (RSC) pris

ResearchCoin (RSC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ResearchCoin (RSC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RSC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RSC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RSCs tokenomics, kan du utforske RSC tokenets livepris!

