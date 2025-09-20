Dagens ResearchCoin livepris er 0.580245 USD. Spor prisoppdateringer for RSC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk RSC pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens ResearchCoin livepris er 0.580245 USD. Spor prisoppdateringer for RSC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk RSC pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 RSC til USD livepris:

$0.58198
$0.58198
-8.00%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
ResearchCoin (RSC) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:30:25 (UTC+8)

ResearchCoin (RSC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.57746
$ 0.57746
24 timer lav
$ 0.635978
$ 0.635978
24 timer høy

$ 0.57746
$ 0.57746

$ 0.635978
$ 0.635978

$ 1.51
$ 1.51

$ 0.00308244
$ 0.00308244

+0.21%

-8.76%

-3.60%

-3.60%

ResearchCoin (RSC) sanntidsprisen er $0.580245. I løpet av de siste 24 timene har RSC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.57746 og et toppnivå på $ 0.635978, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RSC er $ 1.51, mens den rekordlave prisen er $ 0.00308244.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RSC endret seg med +0.21% i løpet av den siste timen, -8.76% over 24 timer og -3.60% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ResearchCoin (RSC) Markedsinformasjon

$ 70.37M
$ 70.37M

--
--

$ 580.61M
$ 580.61M

121.20M
121.20M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på ResearchCoin er $ 70.37M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RSC er 121.20M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 580.61M.

ResearchCoin (RSC) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på ResearchCoin til USD ble $ -0.0557320929680895.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på ResearchCoin til USD ble $ +0.1592406390.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på ResearchCoin til USD ble $ +0.3245605629.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på ResearchCoin til USD ble $ +0.2006300775950171.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0557320929680895-8.76%
30 dager$ +0.1592406390+27.44%
60 dager$ +0.3245605629+55.94%
90 dager$ +0.2006300775950171+52.85%

Hva er ResearchCoin (RSC)

The mission of ResearchHub is to accelerate the pace of science. Our goal is to make a modern mobile and web application where people can collaborate on scientific research in a more efficient way, similar to what GitHub has done for software engineering. ResearchCoin (RSC) is the community governance and rewards token on the ResearchHub platform. RSC is used to reward scientific contributors for certain behaviors (i.e. uploading scientific literature, distributed to most upvoted content etc). It can also be used for users to tip content they like and open bounties to incentivize completion of scientific tasks (i.e. pay for peer review, request a meta-analysis, generate graphical abstracts for scientific papers etc). 2 minute new short video outlining ResearchHub/ResearchCoin and the value proposition: https://www.youtube.com/watch?v=mbIdAODhcXo

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

ResearchCoin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil ResearchCoin (RSC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine ResearchCoin (RSC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for ResearchCoin.

Sjekk ResearchCoinprisprognosen nå!

RSC til lokale valutaer

ResearchCoin (RSC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak ResearchCoin (RSC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om RSC tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om ResearchCoin (RSC)

Hvor mye er ResearchCoin (RSC) verdt i dag?
Live RSC prisen i USD er 0.580245 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende RSC-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på RSC til USD er $ 0.580245. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for ResearchCoin?
Markedsverdien for RSC er $ 70.37M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av RSC?
Den sirkulerende forsyningen av RSC er 121.20M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forRSC ?
RSC oppnådde en ATH-pris på 1.51 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på RSC?
RSC så en ATL-pris på 0.00308244 USD.
Hva er handelsvolumet til RSC?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for RSC er -- USD.
Vil RSC gå høyere i år?
RSC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut RSC prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:30:25 (UTC+8)

