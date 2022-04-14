REPO ANALYZER AI (REPOALYZE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i REPO ANALYZER AI (REPOALYZE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

REPO ANALYZER AI (REPOALYZE) Informasjon RepoAnalyzer is a decentralized analysis platform designed to verify the authenticity and legitimacy of blockchain projects through GitHub repository analysis. The platform combines AI-powered code analysis with community-driven verification to identify potential risks in cryptocurrency projects. The platform serves as a critical infrastructure tool for the blockchain ecosystem, helping users make informed decisions by providing objective analysis of project repositories. RepoAnalyzer's analysis methodology combines on-chain data, repository metrics, and AI pattern recognition to generate comprehensive project assessments. Offisiell nettside: https://repoanalyzer.site/ Teknisk dokument: https://hackmd.io/@repoanalyzer/SJ7fg688yx

REPO ANALYZER AI (REPOALYZE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for REPO ANALYZER AI (REPOALYZE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 33.41K Total forsyning: $ 999.80M Sirkulerende forsyning: $ 990.06M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 33.74K All-time high: $ 0.00205628 All-Time Low: $ 0.00003323 Nåværende pris: $ 0

REPO ANALYZER AI (REPOALYZE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak REPO ANALYZER AI (REPOALYZE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet REPOALYZE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange REPOALYZE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår REPOALYZEs tokenomics, kan du utforske REPOALYZE tokenets livepris!

