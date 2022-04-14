Renzo Restaked SOL (EZSOL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Renzo Restaked SOL (EZSOL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Renzo Restaked SOL (EZSOL) Informasjon Renzo is a restaking protocol that abstracts and manages Actively Validated Services (AVS) strategies for Liquid Restaking Tokens (LRTs), making Ethereum and Solana restaking ezpz and accessible to everyone. The products $ezETH, $pzETH, and $ezSOL serve as interfaces to the EigenLayer, Symbiotic, and Jito Network ecosystems, respectively. Renzo's mission is to make restaking easy and accessible to everyone. ezSOL is the flagship vault restaking token representing a user's restaked position on Jito. Users can deposit JitoSOL and, soon, SOL and receive ezSOL, representing their position in securing Node Consensus Networks (NCNs). Restakers will generate staking, restaking, and Maximal Extractable Value (MEV) rewards that will be auto-compounded in ezSOL. Offisiell nettside: https://app.renzoprotocol.com/ezsol Teknisk dokument: https://docs.renzoprotocol.com/docs/ Kjøp EZSOL nå!

Renzo Restaked SOL (EZSOL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Renzo Restaked SOL (EZSOL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 34.91M $ 34.91M $ 34.91M Total forsyning: $ 126.08K $ 126.08K $ 126.08K Sirkulerende forsyning: $ 126.08K $ 126.08K $ 126.08K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 34.91M $ 34.91M $ 34.91M All-time high: $ 344.19 $ 344.19 $ 344.19 All-Time Low: $ 113.54 $ 113.54 $ 113.54 Nåværende pris: $ 277.28 $ 277.28 $ 277.28 Lær mer om Renzo Restaked SOL (EZSOL) pris

Renzo Restaked SOL (EZSOL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Renzo Restaked SOL (EZSOL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet EZSOL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange EZSOL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår EZSOLs tokenomics, kan du utforske EZSOL tokenets livepris!

