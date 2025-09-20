Dagens Renzo Restaked SOL livepris er 293.65 USD. Spor prisoppdateringer for EZSOL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk EZSOL pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Renzo Restaked SOL livepris er 293.65 USD. Spor prisoppdateringer for EZSOL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk EZSOL pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 EZSOL til USD livepris:

$293.65
$293.65
-3.30%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Renzo Restaked SOL (EZSOL) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:30:12 (UTC+8)

Renzo Restaked SOL (EZSOL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 290.61
$ 290.61
24 timer lav
$ 304.99
$ 304.99
24 timer høy

$ 290.61
$ 290.61

$ 304.99
$ 304.99

$ 344.19
$ 344.19

$ 113.54
$ 113.54

-0.42%

-3.29%

-1.33%

-1.33%

Renzo Restaked SOL (EZSOL) sanntidsprisen er $293.65. I løpet av de siste 24 timene har EZSOL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 290.61 og et toppnivå på $ 304.99, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til EZSOL er $ 344.19, mens den rekordlave prisen er $ 113.54.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har EZSOL endret seg med -0.42% i løpet av den siste timen, -3.29% over 24 timer og -1.33% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Renzo Restaked SOL (EZSOL) Markedsinformasjon

$ 37.03M
$ 37.03M

--
--

$ 37.03M
$ 37.03M

126.09K
126.09K

126,092.536966759
126,092.536966759

Nåværende markedsverdi på Renzo Restaked SOL er $ 37.03M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på EZSOL er 126.09K, med en total tilgang på 126092.536966759. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 37.03M.

Renzo Restaked SOL (EZSOL) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Renzo Restaked SOL til USD ble $ -10.0063955619842.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Renzo Restaked SOL til USD ble $ +81.4806805750.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Renzo Restaked SOL til USD ble $ +65.5758624500.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Renzo Restaked SOL til USD ble $ +131.70467133811948.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -10.0063955619842-3.29%
30 dager$ +81.4806805750+27.75%
60 dager$ +65.5758624500+22.33%
90 dager$ +131.70467133811948+81.33%

Hva er Renzo Restaked SOL (EZSOL)

Renzo is a restaking protocol that abstracts and manages Actively Validated Services (AVS) strategies for Liquid Restaking Tokens (LRTs), making Ethereum and Solana restaking ezpz and accessible to everyone. The products $ezETH, $pzETH, and $ezSOL serve as interfaces to the EigenLayer, Symbiotic, and Jito Network ecosystems, respectively. Renzo's mission is to make restaking easy and accessible to everyone. ezSOL is the flagship vault restaking token representing a user's restaked position on Jito. Users can deposit JitoSOL and, soon, SOL and receive ezSOL, representing their position in securing Node Consensus Networks (NCNs). Restakers will generate staking, restaking, and Maximal Extractable Value (MEV) rewards that will be auto-compounded in ezSOL.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Renzo Restaked SOL (EZSOL) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Renzo Restaked SOL Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Renzo Restaked SOL (EZSOL) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Renzo Restaked SOL (EZSOL) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Renzo Restaked SOL.

Sjekk Renzo Restaked SOLprisprognosen nå!

EZSOL til lokale valutaer

Renzo Restaked SOL (EZSOL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Renzo Restaked SOL (EZSOL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om EZSOL tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Renzo Restaked SOL (EZSOL)

Hvor mye er Renzo Restaked SOL (EZSOL) verdt i dag?
Live EZSOL prisen i USD er 293.65 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende EZSOL-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på EZSOL til USD er $ 293.65. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Renzo Restaked SOL?
Markedsverdien for EZSOL er $ 37.03M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av EZSOL?
Den sirkulerende forsyningen av EZSOL er 126.09K USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forEZSOL ?
EZSOL oppnådde en ATH-pris på 344.19 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på EZSOL?
EZSOL så en ATL-pris på 113.54 USD.
Hva er handelsvolumet til EZSOL?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for EZSOL er -- USD.
Vil EZSOL gå høyere i år?
EZSOL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut EZSOL prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:30:12 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.