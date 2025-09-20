Renzo Restaked SOL (EZSOL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 290.61 $ 290.61 $ 290.61 24 timer lav $ 304.99 $ 304.99 $ 304.99 24 timer høy 24 timer lav $ 290.61$ 290.61 $ 290.61 24 timer høy $ 304.99$ 304.99 $ 304.99 All Time High $ 344.19$ 344.19 $ 344.19 Laveste pris $ 113.54$ 113.54 $ 113.54 Prisendring (1H) -0.42% Prisendring (1D) -3.29% Prisendring (7D) -1.33% Prisendring (7D) -1.33%

Renzo Restaked SOL (EZSOL) sanntidsprisen er $293.65. I løpet av de siste 24 timene har EZSOL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 290.61 og et toppnivå på $ 304.99, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til EZSOL er $ 344.19, mens den rekordlave prisen er $ 113.54.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har EZSOL endret seg med -0.42% i løpet av den siste timen, -3.29% over 24 timer og -1.33% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Renzo Restaked SOL (EZSOL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 37.03M$ 37.03M $ 37.03M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 37.03M$ 37.03M $ 37.03M Opplagsforsyning 126.09K 126.09K 126.09K Total forsyning 126,092.536966759 126,092.536966759 126,092.536966759

Nåværende markedsverdi på Renzo Restaked SOL er $ 37.03M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på EZSOL er 126.09K, med en total tilgang på 126092.536966759. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 37.03M.