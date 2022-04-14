Renzo Restaked LST (PZETH) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Renzo Restaked LST (PZETH), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Renzo Restaked LST (PZETH) Informasjon pzETH is a Liquid Restaking Token (LRT) by Renzo which represents a user’s restaked position within the Symbiotic ecosystem. pzETH serves as the interface to the Symbiotic ecosystem and secures Actively Validated Services (AVSs) through restaking. Offisiell nettside: https://www.renzoprotocol.com/ Kjøp PZETH nå!

Renzo Restaked LST (PZETH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Renzo Restaked LST (PZETH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 126.51M $ 126.51M $ 126.51M Total forsyning: $ 25.15K $ 25.15K $ 25.15K Sirkulerende forsyning: $ 25.15K $ 25.15K $ 25.15K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 126.51M $ 126.51M $ 126.51M All-time high: $ 5,938.35 $ 5,938.35 $ 5,938.35 All-Time Low: $ 1,684.12 $ 1,684.12 $ 1,684.12 Nåværende pris: $ 5,029.56 $ 5,029.56 $ 5,029.56 Lær mer om Renzo Restaked LST (PZETH) pris

Renzo Restaked LST (PZETH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Renzo Restaked LST (PZETH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PZETH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PZETH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PZETHs tokenomics, kan du utforske PZETH tokenets livepris!

PZETH prisforutsigelse Vil du vite hvor PZETH kan være på vei? Vår PZETH prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PZETH tokenets prisforutsigelse nå!

